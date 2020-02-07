Украина испытывает облегчение – Forbes о завершении импичмента в США

В издании Forbes считают, что Украина почувствовала некоторое облегчение в связи с завершением процедуры импичмента президента США Дональда Трампа и его оправданием Сенатом.

Благодаря этому официальный Киев сможет выйти из более “кризисного режима” и сконцентрироваться на отношениях с Соединенными Штатами.

– Нам приходилось двигаться против очень мощного течения, чтобы не позволить втянуть себя в водоворот американского внутреннего обсуждения… Надеюсь, что Украина больше не будет картой во внутренней политической игре, – сказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

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В ближайшие месяцы администрация Трампа должна сосредоточить внимание на подготовке к президентским выборам в США, но она также может начать формировать новую политику в отношении Украины.

Президент Американской торговой палаты в Киеве Андрей Гундер считает, что сейчас в отношениях Украины и США нужна смена риторики, которая позволит сконцентрироваться на инвестициях и бизнесе.

К слову, Дональд Трамп, комментируя дело об импичменте, заявил, что прошел сквозь ад.

Источник: Forbes