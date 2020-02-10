Крамп-Карренбауэр не пойдет в канцлеры Германии

Глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается баллотироваться на пост канцлера страны.

По ее словам, что один и тот же человек не может быть председателем ХДС и канцлером Германии.

Крамп-Карренбауэр добавила, что не собирается покидать должность министра обороны, на которую она была назначена в июле 2019 года.

Читайте: Приступы Меркель: что со здоровьем канцлера и при чем здесь РФ

На данный момент среди кандидатов на пост канцлера называют бывшего главу фракции христианских демократов в Бундестаге Фридриха Мерца, премьера земли Северный Рейн Вестфалия Армина Лашета, а также руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

Однако в конце 2019 года Зедер говорил, что не видит себя на посту канцлера Германии.

К слову, действующий канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2.

Источник: Focus