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Факты / Мир

Крамп-Карренбауэр не пойдет в канцлеры Германии

Глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается баллотироваться на пост канцлера страны.

По ее словам, что один и тот же человек не может быть председателем ХДС и канцлером Германии.

Крамп-Карренбауэр добавила, что не собирается покидать должность министра обороны, на которую она была назначена в июле 2019 года.

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На данный момент среди кандидатов на пост канцлера называют бывшего главу фракции христианских демократов в Бундестаге Фридриха Мерца, премьера земли Северный Рейн Вестфалия Армина Лашета, а также руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

Однако в конце 2019 года Зедер говорил, что не видит себя на посту канцлера Германии.

К слову, действующий канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2.

Источник: Focus

Фото: Dreamstime

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