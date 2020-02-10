Крамп-Карренбауер не йтиме у канцлери Німеччини

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що не збирається балотуватися на пост канцлера країни.

За її словами, що одна й та сама людина не може бути головою ХДС і канцлером Німеччини.

Крамп-Карренбауер додала, що не збирається залишати посаду міністра оборони, на яку вона була призначена у липні 2019 року.

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Наразі серед кандидатів на пост канцлера називають колишнього главу фракції християнських демократів у Бундестазі Фрідріха Мерца, прем’єра землі Північний Рейн Вестфалія Арміна Лашета, а також керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.

Однак наприкінці 2019 року Зьодер говорив, що не бачить себе на посаді канцлера Німеччини.

До слова, чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за те, щоб завершити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Focus