Трамп рекомендует Пентагону наказать эксперта по Украине Виндмана из-за импичмента

Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь к дисциплинарной ответственности Александра Виндмана, который был сотрудником Совета по национальной безопасности США и экспертом по вопросам Украины.

– Мы его отправили своим путем, и военные могут поступить с ним так, как они хотят, – заявил Трамп.

Ему стало известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США.

– Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет, – сказал Трамп.

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Виндман присутствовал при телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Затем он стал одним из главных свидетелей по делу импичмента Трампа.

Виндмана уволили после завершения процесса импичмента. Адвокат Видмана говорил, что его подзащитного попросили покинуть должность за то, что он сказал правду.

К слову, Дональд Трамп отреагировал на провал дела об импичменте шутливым видео, на котором он остается на посту президента США десятилетиями.