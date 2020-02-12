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Трамп рекомендує Пентагону покарати експерта з України Віндмана через імпічмент

Дональд Трамп рекомендував Пентагону притягнути до дисциплінарної відповідальності Олександра Віндмана, який був співробітником Ради з національної безпеки США та експертом з питань України.

– Ми його відправили власним шляхом, і військові можуть вчинити з ним так, як вони хочуть, — заявив Трамп.

Йому стало відомо про перехід Віндмана на роботу в Об’єднаний комітет начальників штабів ВС США.

– Його взяв до себе генерал Міллі. Я його вітаю, нехай бере, — сказав Трамп.

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Віндман був присутній при телефонній розмові Трампа і президента України Володимира Зеленського, який відбувся 25 липня. Потім він став одним з головних свідків у справі імпічменту Трампа.

Віндмана звільнили після завершення процесу імпічменту. Адвокат Відмана говорив, що його підзахисного попросили покинути посаду за те, що він сказав правду.

До слова, Дональд Трамп відреагував на провал справи щодо імпічменту жартівливим відео, на якому він залишається на посаді президента США десятиліттями.

Джерело: Deutsche Welle

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