Наладить отношения между странами: сенаторы США встретятся с Зеленским

Сенаторы США планируют возобновить двухпартийную поддержку союзничества между США и Украиной после скандала с импичментом Дональда Трампа.

Демократ от штата Коннектикут Кристофер Мерфи, республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо и республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон 14 февраля, отправятся в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил демократ Мерфи.

NEWS: I’m heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.

Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can’t stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020