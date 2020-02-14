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Факты / Мир

Трамп признался, что отправлял Джулиани в Украину за компроматом

Президент США Дональд Трамп признался, что послал своего адвоката Руди Джулиани в Украину, чтобы найти негативную информацию о своих политических оппонентах.

Трамп рассказал, что не сожалеет, что поступил так, и высоко ценит роль Джулиани, как борца с преступностью.

– Нет ничего странного в том, что президент использовал в подобных целях своего адвоката, – сказал Трамп.

Президент США объяснил, что из-за российского расследования у него нет доверия к американским разведслужбам.

Читайте: Трамп должен помогать в расследовании по Байдену – Джулиани

По словам Трампа, Джулиани был лучшим прокурором и мэром.

– Между прочим, Руди был лучшим прокурором, или одним из лучших, он точно был лучшим мэром, – добавил президент США.

Ранее Факты ICTV писали, что Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа.

Источник: CNN

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