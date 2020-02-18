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Факты / Мир

В Китае за шесть дней появится завод по производству масок

В Пекине (Китай) через шесть дней запустят новый завод по производству защитных масок. Это поможет удовлетворить спрос на них в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Завод, который строит компания China Construction First Group, будет производить 250 тыс. масок в день.

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Реконструкцию объекта началась в понедельник, а ожидается, что завершится она к субботе.

На фоне борьбы Китая с эпидемией 2019-nCoV маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин в ближайшее сможет преодолеть эпидемию коронавируса. Также он заверил, что эпидемия коронавируса не подорвет китайскую экономику.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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