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Факти / Світ

У Китаї за шість днів з’явиться завод з виробництва масок

У Пекіні (Китай) через шість днів запустять новий завод з виробництва захисних масок. Це допоможе задовольнити попит на них у зв’язку зі спалахом коронавірусу 2019 nCoV.

Завод, який будує компанія China Construction First Group, буде виробляти 250 тис. масок в день.

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Реконструкція об’єкта почалася в понеділок, а очікується, що завершиться вона до суботи.

На тлі боротьби Китаю з епідемією 2019 nCoV маски користуються величезним попитом з боку медпрацівників, персоналу з контролю захворювань, а також населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін найближчим зможе здолати епідемію коронавірусу. Він запевнив, що епідемія коронавірусу не підірве китайську економіку.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

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