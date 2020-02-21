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Факты / Мир

Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Португалия хочет легализовать эвтаназию. Соответствующий закон поддержал парламент страны.

Это было второе голосование относительно эвтаназии. Законопроект отправили на доработку и внесение правок, а после этого его передадут в специальную парламентскую комиссию.

О разрешении эвтаназии с помощью медперсонала для терминальных больных просили некоторые общественных групп, а парламент получил несколько петиции, одну из которых подписали врачи.

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Ранее вопрос легализации эвтаназии был вынесен на референдум. За него отдали голоса 50,5% португальцев, четверть – высказалась против, а остальные – не определились.

Католическая церковь страны выступает против эвтаназии.

Напомним, пока эвтаназия легализована только в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Источник: El Pais

Фото: Dreamstime

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