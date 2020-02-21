Парламент Португалії підтримав закон про евтаназію

Португалія хоче легалізувати евтаназію. Відповідний закон підтримав парламент країни.

Це було друге голосування щодо евтаназії. Законопроект відправили на доопрацювання і внесення правок, а після цього його передадуть в спеціальну парламентську комісію.

Про дозвіл евтаназії за допомогою медперсоналу для термінальних хворих просили деякі громадських груп, а парламент отримав кілька петиції, одну з яких підписали лікарі.

Читайте: Чемпіонка Паралімпіади-2012 пішла з життя після евтаназії

Раніше питання легалізації евтаназії було винесено на референдум. За нього віддали голоси 50,5% португальців, чверть-висловилася проти, а решта-не визначилися.

Католицька церква країни виступає проти евтаназії.

Нагадаємо, поки евтаназія легалізована тільки в Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах.

Джерело: El Pais