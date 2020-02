Американский изобретатель Майкл Хьюс разбился насмерть при попытке взлететь на самодельной ракете в одной из пустынь штата Калифорния.

Ракета упала почти сразу после взлета неподалеку от городка Барстоу, где Хьюс в то время участвовал в съемках шоу Homemade Astronauts.

Он пытался взлететь на высоту 1,5 км, однако ракета почти сразу после начала запуска начала стремительно падать. Ее аварийный парашют раскрылся слишком рано, поэтому не смог смягчить падение.

Изобретатель умер сразу после падения.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

Безумный Майк Хьюс известный своими попытками доказать, что Земля на самом деле плоская. В марте 2018 года он совершил первый полет на своей ракете с паровым двигателем, чтобы сфотографировать сверху земную поверхность и доказать свою правоту.

Michael ‘Mad Mike’ Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020