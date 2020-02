Американський винахідник Майкл Г’юс розбився на смерть під час спроби злетіти на саморобній ракеті в одній із пустель штату Каліфорнія.

Ракета впала майже одразу після злету неподалік містечка Барстоу, де Г’юс на той час брав участь у зйомках шоу Homemade Astronauts.

Він намагався злетіти на висоту 1,5 км, однак ракета майже одразу після початку запуску почала стрімко падати. Її аварійний парашут розкрився надто рано, тому не зміг пом’якшити падіння.

Читайте: YouTube доводить людям, що Земля пласка – вчені

Винахідник помер одразу після падіння.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

Шалений Майк Г’юс відомий своїми спробами довести, що Земля насправді пласка. У березні 2018 року він здійснив перший політ на своїй ракеті з паровим двигуном, аби сфотографувати зверху земну поверхню й довести свою правоту.

Michael ‘Mad Mike’ Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020