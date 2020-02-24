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Факти / Світ

Хотів довести, що Земля плоска: у США винахідник Майкл Г’юс розбився на саморобній ракеті

Американський винахідник Майкл Г’юс розбився на смерть під час спроби злетіти на саморобній ракеті в одній із пустель штату Каліфорнія.

Ракета впала майже одразу після злету неподалік містечка Барстоу, де Г’юс на той час брав участь у зйомках шоу Homemade Astronauts.

Він намагався злетіти на висоту 1,5 км, однак ракета майже одразу після початку запуску почала стрімко падати. Її аварійний парашут розкрився надто рано, тому не зміг пом’якшити падіння.

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Винахідник помер одразу після падіння.

Шалений Майк Г’юс відомий своїми спробами довести, що Земля насправді пласка. У березні 2018 року він здійснив перший політ на своїй ракеті з паровим двигуном, аби сфотографувати зверху земну поверхню й довести свою правоту.

До слова, вчені змоделювали відео змін Землі, які відбудуться за 250 млн років.

Джерело: ВВС

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