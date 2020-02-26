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Факты / Мир

Суд оправдал активистку Femen, вонзившую кол в куклу Путина

Кассационный суд Франции оправдал бывшую участницу Femen Яну Жданову, которая в 2014 году атаковала осиновым колом восковую фигуру Владимира Путина.

Суд отверг жалобу прокуратуры и определил этот инцедент, как политическую акцию.

5 июня 2014 года Яна Жданова устроила акцию Кукла Пуду, протестуя против войны в Донбассе. Акция состоялась, когда Путин приехал во Францию на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка провела в музей осиновый кол и вонзила его в воскового Путина. Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.

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В судебном постановлении также отмечается, что Яна Жданова остается виновной по обвинению в порче имущества.

Жданова отметила, что полностью удовлетворена решением суда, который таким образом поставил точку в истории, что длилась более 5 лет.

Напомним, во Франции активистки Femen хотели пробраться к кортежу Дональда Трампа, трех девушек взяли под стражу.

Источник: RFI

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