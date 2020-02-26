PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Суд виправдав активістку Femen, яка встромила кілок у ляльку Путіна

Касаційний суд Франції виправдав колишню учасницю Femen Яну Жданову, яка в 2014 році атакувала осиковим кілком воскову фігуру Володимира Путіна.

Суд відкинув скаргу прокуратури і визначив цей інцедент, як політичну акцію.

5 червня 2014 року Яна Жданова влаштувала акцію Лялька Пуду, протестуючи проти війни на Донбасі. Акція відбулась, коли Путін приїхав до Франції на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Дівчина пронесла до музею осиковий кілок і встромила його у воскового Путіна. Музей звернувся до суду з вимогою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Читайте: Зупиніть війну Путіна! Активістки Femen роздяглися в Парижі

У судовій постанові також наголошується, що Яна Жданова залишається винною за звинуваченням у псуванні майна.

Жданова наголосила, що цілком задоволена рішенням суду, який таким чином поставив крапку в історії, яка тривала понад 5 років.

Нагадаємо, у Франції активістки Femen хотіли пробратися до кортежу Дональда Трампа, трьох дівчат взяли під варту.

Джерело: RFI

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка