Суд виправдав активістку Femen, яка встромила кілок у ляльку Путіна

Касаційний суд Франції виправдав колишню учасницю Femen Яну Жданову, яка в 2014 році атакувала осиковим кілком воскову фігуру Володимира Путіна.

Суд відкинув скаргу прокуратури і визначив цей інцедент, як політичну акцію.

5 червня 2014 року Яна Жданова влаштувала акцію Лялька Пуду, протестуючи проти війни на Донбасі. Акція відбулась, коли Путін приїхав до Франції на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Дівчина пронесла до музею осиковий кілок і встромила його у воскового Путіна. Музей звернувся до суду з вимогою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

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У судовій постанові також наголошується, що Яна Жданова залишається винною за звинуваченням у псуванні майна.

Жданова наголосила, що цілком задоволена рішенням суду, який таким чином поставив крапку в історії, яка тривала понад 5 років.

Атака Femen на куклу Путина: «эксгибиционизм» или голая политика? https://t.co/CYLf7o6UrY pic.twitter.com/sLaaIEUHPM — RFI на русском (@RFI_Ru) February 18, 2020

Нагадаємо, у Франції активістки Femen хотіли пробратися до кортежу Дональда Трампа, трьох дівчат взяли під варту.

Джерело: RFI