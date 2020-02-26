Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 26 февраля инфицировано 80 994 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 2 760 пациентов. Из больниц выписали 30 тыс. человек.

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Китае – 507 случаев. При этом 70 человек умерли от коронавируса, а 2 659 человек выздоровели.

Южная Корея за сутки насчитала 144 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились.

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Италия – третья страна в мире по количеству зараженных – отчитывается о 93 людях, заразившихся коронавирусом за последние 24 часа. Три человека умерли. Всего в Италии уже 322 человека инфицированы.

В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, пребывающими из этой страны.