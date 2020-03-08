Людяність вище політики: в Гаазі пройшла акція пам’яті жертв рейсу МН17

У Гаазі біля Російського посольства родичі загиблих внаслідок збиття малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі влаштували традиційну мовчазну акцію, яка проходить вже не перший рік.

Учасники акції поставили 298 білих стільців, які символізують життя усіх, хто був на борту літака.