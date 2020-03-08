У Гаазі біля Російського посольства родичі загиблих внаслідок збиття малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі влаштували традиційну мовчазну акцію, яка проходить вже не перший рік.
Учасники акції поставили 298 білих стільців, які символізують життя усіх, хто був на борту літака.
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Людяність вище політики: в Гаазі пройшла акція пам’яті жертв рейсу МН17 / 2 фотографии
Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.
Біля стільців стоїь табличка з промовистим надписом – Людяність вище політики.
Малайзійський Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі на сході України.
На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
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Розслідування встановило, що лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою Бук.
Перше судове засідання у справі про катастрофу MH17 заплановане на 9 березня 2020 року.
Прокуратура Нідерландів вже оголосила офіційні звинувачення чотирьом фігурантам справи, серед яких Ігор Гіркін, відомий на прізвисько Стрєлков.
Джерело: УкрінформЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.