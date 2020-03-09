Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной с 10 марта

Польша с 10 марта вводит санитарный контроль на границе со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

– С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией, – отметил он.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во всех автобусах, миниавтобусах, транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей.

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Глава пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах Колбасково, Свецко, Ольшина, Ендриховице и Гожички.

Он объяснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках.

В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовал человек, будут отделять от других автомобилей.

К слову, пока санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе Польши с Германией и в одном – с Чехией.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Польше зарегистрировали 4 марта. По состоянию на 9 марта количество зараженных возросло до 16.