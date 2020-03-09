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Польща запроваджує санітарний контроль на кордоні з Україною з 10 березня

Польща з 10 березня запроваджує санітарний контроль на кордоні з усіма іншими сусідніми державами, зокрема з Україною.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

– Відзавтра усілякі медичні і санітарні процедури буде запроваджено на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю та Росією, – зазначив він.

За словами міністра, санітарно-епідеміологічний контроль здійснюватиметься цілодобово в усіх автобусах, мініавтобусах, транспортних засобах, які перевозять значну кількість людей.

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Голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага уточнив, що з понеділка санітарний контроль запроваджується у пунктах Колбасково, Свєцко, Ольшина, Єндриховіце і Гожичкі.

Він пояснив, що в межах контролю усім пасажирам та водію вимірюватиметься температура, потім перевірятиметься карта, яку кожний має заповнити польською або англійською мовами.

У разі підозри на зараження коронавірусом транспортний засіб, в якому подорожувала особа, відокремлюватимуть від інших автомобілів.

До слова, наразі санітарний контроль запроваджено у чотирьох пунктах пропуску на кордоні Польщі з Німеччиною і в одному – з Чехією.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом у Польщі зареєстрували 4 березня. Станом на 9 березня кількість заражених зросла до 16.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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