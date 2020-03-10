Израиль ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

Все, кто прибывает в Израиль, должны будут самостоятельно провести карантин в течение 14 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

– Все, кто приезжает в Израиль из-за границы, будут изолированы, – написал он в Twitter.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что эта мера вступит в силу немедленно для всех израильтян, возвращающихся в страну.

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Это также будет распространяться и на иностранных граждан с четверга, 12 марта.

Этот шаг означает, что иностранные прибывающие должны будут доказать, что у них есть жилье для карантина во время их пребывания в стране.

– После дня сложных обсуждений мы приняли решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию, – заявил Нетаньягу в своем обращении.

Напомним, Польша с 10 марта ввела санитарный контроль на границе со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.