Ізраїль ввів обов’язковий карантин для всіх, хто прибуває в країну

Всі, хто прибуває до Ізраїлю, повинні будуть самостійно провести карантин протягом 14 днів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу.

– Всі, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, будуть ізольовані, – написав він у Twitter.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері заявив, що цей захід набуде чинності негайно для всіх ізраїльтян, які повертаються в країну.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Це також поширюватиметься і на іноземних громадян з четверга, 12 березня.

Цей крок означає, що іноземці повинні будуть довести, що у них є житло для карантину під час їхнього перебування в країні.

– Після дня складних обговорень ми ухвалили рішення: кожен, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, потрапить в 14-денну ізоляцію, – заявив Нетаньягу в своєму зверненні.

Нагадаємо, Польща з 10 березня ввела санітарний контроль на кордоні з усіма іншими сусідніми державами, зокрема з Україною.