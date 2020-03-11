В РФ признали белорусов и украинцев "носителями русского языка"

Российский совет Федерации одобрил закон о признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без экзамена.

Законопроект устанавливает, что при подаче заявления на гражданство РФ, украинцы и белорусы могут быть признаны носителями русского языка без проверки. Им будет достаточно доказать, что они жили на территории бывшего СССР.

Закон должен подписать президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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Сейчас иностранцы могут быть признаны «носителями русского языка» по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Этот статус дает человеку возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке.