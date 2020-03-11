У РФ визнали білорусів і українців "носіями російської мови"

Рада Федерації Росії схвалила закон про визнання громадян України і Білорусі носіями російської мови без іспиту.

Законопроект встановлює, що під час подачі заяви на громадянство РФ, українці та білоруси можуть бути визнані носіями російської мови без перевірки. Їм буде достатньо довести, що вони мешкали на території колишнього СРСР.

Закон повинен підписати президент РФ Володимир Путін. Він вступить в силу через 90 днів після офіційного опублікування.

Читайте: Російське громадянство для “ДНР” та “ЛНР”: чим це загрожує для України

Зараз іноземці можуть бути визнані “носіями російської мови” за результатами співбесіди, проведеної профільною комісією. Цей статус дає людині можливість отримати громадянство РФ в спрощеному порядку.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дає можливість жителям Донбасу отримання громадянства Росії в спрощеному порядку.