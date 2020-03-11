Влиятельные и независимые. Чем занимаются первые леди мира

Мелания Трамп позволяет себе публично то, что первые леди обычно никогда не выносят на люди. Она совершенно иная, молчаливая и моложе мужа почти на 30 лет.

Кроме того, она бывшая модель и еще и первая иностранка в Белом доме. Американцы говорят, что золушка из Словении покорила американского миллиардера своей внешностью.

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Но выходки, которые Мелания время от времени устраивает на людях, свидетельствуют о том, что роль красивой куклы ей совсем не нравится.

Каждая первая леди обычно патронирует одну из важных социальных проблем. Мелания Трамп выбрала борьбу с кибербуллингом среди молодежи. Это угрозы или унижение через интернет. Примечательно, что именно этот грех чаще всего закидают самом Трампу.

За элегантностью Маланию Трамп часто сравнивают с Жаклин Кеннеди. Именно она положила начало образа американской первой леди — самостоятельной, сильной и влиятельной.

Такой была, и жена Рональда Рейгана — Нэнси. Она пожертвовала ради мужа карьерой актрисы и была в курсе всех государственных дел.

Большое влияние на своего мужа имела и Раиса Горбачева. В народе ее называют Райкой. Ее недолюбливают, потому что Раиса Максимовна разрушила советские традиции. Горбачева демонстрирует западный стиль во всем. Она свободно владела английским и могла поговорить с Маргарет Тетчер. В отличие от мужа, который смотрел на нее с восхищением.

Заявку на роль настоящей первой леди Украины с первого дня подала и Марина Порошенко. Внешне она разительно отличалась от предшественницы Людмилы Янукович. Марина спортивная и стильная. Многодетная мать начала заниматься социальными проблемами. Чтобы дети с особыми потребностями могли учиться на равных со сверстниками в школах.

Нынешняя же первая леди Украины за одно из основных направлений внимания выбрала реформу школьного питания. Как маме двоих детей эта тема ей близка.

Елена Зеленская значительно моложе своих украинских предшественников. Она уже из другого поколения и это члеувствуется и в стиле общения, и в образе. Несмотря на отсутствие публичного опыта она смотрится рядом с западными леди вполне органично.

А вот французская история любви Емануеля Макрона и Бриджит Ронье началась еще со школы. Правда, она была не его одноклассницей, а учительницей, еще и старше ученика на 24 года.

Дать объяснение любви с такой разницей в возрасте пытался весь мир. Но пара не обращает внимания на чужие мнения и на публике не скрывает чувств.

Напомним, Елена Зеленская вошла в совет музея Мыстецький арсенал.