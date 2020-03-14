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Факты / Мир / Россия

Путин, уходи! В Москве разогнали пикет против обнуления сроков президента

14 марта в Москве у здания ФСБ на Лубянке люди вышли с пикетом против Владимира Путина и последних поправок в конституцию РФ, где теперь предусмотрено обнуление сроков президентства.

На плакатах москвичей также были лозунги в защиту политзаключенных.

Акция продлилась не более 15 минут: после приезда полиции начались массовые задержания.

Путин, уходи! В Москве разогнали пикет против обнуления сроков президента / 3 фотографии

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Известно о 17 задержанных, среди которых есть несовершеннолетние.

Причину задержания силовики не сообщали.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился обнулить свой президентский срок. Для россиян это означает, что он снова сможет участвовать в выборах на пост президента.

Фото: Дождь

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