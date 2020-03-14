Путин, уходи! В Москве разогнали пикет против обнуления сроков президента

14 марта в Москве у здания ФСБ на Лубянке люди вышли с пикетом против Владимира Путина и последних поправок в конституцию РФ, где теперь предусмотрено обнуление сроков президентства.

На плакатах москвичей также были лозунги в защиту политзаключенных.

Акция продлилась не более 15 минут: после приезда полиции начались массовые задержания.