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Факты / Мир

Принц Гарри и Меган Маркл привезут сына к королеве

Принц Гарри и Меган Маркл приняли приглашение от королевы Елизаветы погостить в ее частном шотландском замке Балморал.

По информации СМИ, они пообещали привезти с собой сына Арчи к прабабушке. Ему в мае исполнится год.

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Герцог и герцогиня Сассекские планируют также погостить в шотландской усадьбе принца Чарльза – Биркхол.

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри отказали просьбе королевы приехать в Балморал.

Ранее Факты ICTV писали, что Меган Маркл хочет получить роль в суперблокбастере Marvel.

Источник: The Sunday Times

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