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Факти / Світ

Принц Гаррі і Меган Маркл привезуть сина до королеви

Принц Гаррі і Меган Маркл прийняли запрошення від королеви Єлизавети погостювати в її приватному шотландському замку Балморал.

За інформацією ЗМІ, вони пообіцяли привезти з собою сина Арчі до прабабусі. Йому в травні виповниться рік.

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Герцог і герцогиня Сассекські планують також погостювати в шотландської садибі принца Чарльза – Біркхол.

У минулому році Меган Маркл і принц Гаррі відмовили проханню королеви приїхати в Балморал.

Раніше Факти ICTV писали, що Меган Маркл хоче отримати роль в суперблокбастері Marvel.

Джерело: The Sunday Times

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