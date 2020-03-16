Принц Гаррі і Меган Маркл привезуть сина до королеви

Принц Гаррі і Меган Маркл прийняли запрошення від королеви Єлизавети погостювати в її приватному шотландському замку Балморал.
За інформацією ЗМІ, вони пообіцяли привезти з собою сина Арчі до прабабусі. Йому в травні виповниться рік.
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Герцог і герцогиня Сассекські планують також погостювати в шотландської садибі принца Чарльза – Біркхол.
У минулому році Меган Маркл і принц Гаррі відмовили проханню королеви приїхати в Балморал.
Раніше Факти ICTV писали, що Меган Маркл хоче отримати роль в суперблокбастері Marvel.
Джерело: The Sunday Times
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