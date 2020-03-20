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Факты / Мир / Россия

Племянник Путина идет в политику

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин объявил о планах создания партии на базе возглавляемого им движения Люди дела.

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин обещает провести съезд своей партии до конца весны, а в дальнейшем баллотироваться на региональных выборах в сентябре 2020 года и на выборах в Госдуму в 2021 году.

Партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей, рассказал Путин.

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Известно также, что будущий политик поддерживает обнуление сроков действующего президента Владимира Путина.

Напомним, Владимир Путин во время интервью ушел от ответа на вопрос о том, являются ли его дочерьми Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Источник: Медуза

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