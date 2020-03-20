Племінник Путіна йде у політику

Двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін оголосив про плани створення партії на базі очолюваного ним руху Люди справи.

Колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін обіцяє провести з’їзд своєї партії до кінця весни, а в подальшому балотуватися на регіональних виборах у вересні 2020 року і на виборах до Держдуми в 2021 році.

Партія позиціонуватиметься як правоконсервативний проект, спрямований на захист інтересів підприємців, розповів Путін.

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Відомо також, що майбутній політик підтримує обнулення термінів чинного президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Володимир Путін під час інтерв’ю ухилився від відповіді на питання про те, чи є його дочками Марія Воронцова і Катерина Тихонова.