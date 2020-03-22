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Факты / Мир

В Германии запретили собрания более двух человек

Правительство Германии запретило жителям собираться вне дома больше, чем по два человека. Так в стране решили ужесточить меры, чтобы эффективнее противодействовать распространению коронавируса в стране.

Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, которые живут единым домашним хозяйством.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Также рекомендуется свести до минимума личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах.

Запрет введен на две недели, а полиция будет контролировать его исполнение.

Напомним, в Германии коронавирусом заразились почти 24 тыс. человек, 92 из них умерли.

Источник: AFP

Фото: Dreamstime

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