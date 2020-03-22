У Німеччині заборонили зібрання більше двох осіб

Уряд Німеччини заборонив жителям збиратися поза домом більше, ніж по дві людини. Так в країні вирішили посилити заходи, щоб ефективніше протидіяти поширенню коронавірусу в країні.
Виняток буде зроблено тільки для членів однієї сім’ї і людей, які живуть єдиним домашнім господарством.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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Також рекомендується звести до мінімуму особисті контакти і триматися на відстані один від одного в громадських місцях.
Заборона введена на два тижні, а поліція контролюватиме її виконання.
Нагадаємо, в Німеччині коронавірусом заразилися майже 24 тис. осіб, 92 з них померли.
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