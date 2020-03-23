PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Штрафи у $1,3 тис. Польща контролюватиме людей на карантині через селфі

У Польщі запрацював додаток Домашній карантин, який повинен перевіряти чи знаходиться людина вдома чи ні. Передбачається, що людина повинна регулярно робити селфі, аби доводити своє перебування за місцем проживання.

Однак, якщо людина у потрібний час не сфотографується, то через 20 хвилин до неї приїде поліція. Для людей на карантині акаунти влада створює автоматично.

Читайте: На подолання коронавірусу Європі може знадобитися два роки – вірусолог

Користування програмою обов’язкове для прибулих з-за кордону.

За порушення штраф $1,3 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що з 13 березня у Польщі діє тимчасове закриття кордонів для іноземців. У країну пускають тільки громадян Польщі та тих, хто має дозвіл на проживання.

Джерело: Міністерство цифровізації Польщі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка