Штрафи у $1,3 тис. Польща контролюватиме людей на карантині через селфі

У Польщі запрацював додаток Домашній карантин, який повинен перевіряти чи знаходиться людина вдома чи ні. Передбачається, що людина повинна регулярно робити селфі, аби доводити своє перебування за місцем проживання.

Однак, якщо людина у потрібний час не сфотографується, то через 20 хвилин до неї приїде поліція. Для людей на карантині акаунти влада створює автоматично.

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Користування програмою обов’язкове для прибулих з-за кордону.

За порушення штраф $1,3 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що з 13 березня у Польщі діє тимчасове закриття кордонів для іноземців. У країну пускають тільки громадян Польщі та тих, хто має дозвіл на проживання.

Джерело: Міністерство цифровізації Польщі