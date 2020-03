Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал как можно скорее возобновить работу закрытой фабрики в эпицентре заражения коронавирусом — штате Нью-Йорк — чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020