Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал как можно скорее возобновить работу закрытой фабрики в эпицентре заражения коронавирусом — штате Нью-Йорк — чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Завод Giga в Нью-Йорке откроется для производства вентиляторов как можно скорее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка, — написал Маск.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020

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Завод Giga приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса.

Напомним, США остаются третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом — почти 70 тыс. случаев.