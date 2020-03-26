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Факты / Мир

Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал как можно скорее возобновить работу закрытой фабрики в эпицентре заражения коронавирусом — штате Нью-Йорк — чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Завод Giga в Нью-Йорке откроется для производства вентиляторов как можно скорее с учетом человеческого фактора.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка, — написал Маск.

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Завод Giga приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса.

Напомним, США остаются третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом — почти 70 тыс. случаев.

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