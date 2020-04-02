У Франції чоловік потрапив до в’язниці через порушення карантину

У місті Булонь-сюр-Мер (Франція) суд ув’язнив на два місяці 20-річного чоловіка за систематичне порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

– 20-річний чоловік із міста Кале засуджений до двох місяців в’язниці за неодноразове порушення карантину. Він здійснив вісім порушень карантину в період між 25 і 30 березня, – зазначили у місцевій прокуратурі.

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За перше порушення карантину у Франції людина може отримати штраф €135, за повторне порушення протягом 15 днів – € 200. Якщо ж протягом місяця зафіксують чотири порушення, то суд може засудити до тюремного ув’язнення.

Раніше Факти ICTV писали, що французька влада продовжила до 15 квітня загальнонаціональний режим карантину. Раніше планувалося, що він закінчиться 31 березня.

Закритими залишаються всі магазини, крім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Джерело: BFMTV