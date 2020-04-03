Победа пропаганды Кремля: в США помощь от РФ вызывает критику

Бывшие чиновники Госдепартамента были озадачены покупкой США медикаментов из России в условиях пандемии коронавируса — шагом, который эксперты считают победой пропаганды Кремля.

Российский самолет с оборудованием приземлился в среду в Нью-Йорке, а авиадиспетчер поблагодарил пилота за всю оказанную помощь.

Доставка состоялась через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным.

По словам представителя госдепартамента Моргана Ортагуса, США закупили расходные материалы, которые включали вентиляторы и средства индивидуальной защиты.

— Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех нас, — сказал он.

Представитель государственного департамента в четверг вечером заявил, что Соединенные Штаты закупают материалы и оборудование напрямую, ниже рыночной стоимости.

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Не ясно, покупала ли администрация Трампа средства из других стран ниже рыночной стоимости и как была заключена эта конкретная сделка.

Дональд Трамп, выступая из Белого дома в четверг, не упомянул об закупаемых материалыах. Вместо этого он назвал доставку очень хорошим предложением и сказал, что будет открыт для будущей помощи.

— Это был очень хороший жест от имени президента Путина, и я мог бы сказать Нет, спасибо, или я мог бы сказать спасибо. И это был большой самолет с очень качественными медикаментами. И я сказал: Я возьму его, — сказал Трамп.

Бывший дипломат Бретт МакГурк назвал доставку, которую Москва рекламировала как гуманитарный жест, как пропагандистскую акцию.

Грэм Бруки, директор и управляющий редактор Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, сказал, что они видят огромное количество такого рода “Россия здесь, чтобы помочь, этот позитивный обмен сообщениями, позитивная пропаганда”.

— Россияне будут летать на максимально возможном количестве самолетов, чтобы создать впечатление, что мы зависим от России. Если мы продолжаем принимать это, это заставляет нас выглядеть слабыми, а их — сильными, — утверждает чиновник.

Напомним, по состоянию на 3 апреля США являются самой пораженной коронавирусом страной. Общее количество больных достигло 245 540 человек.