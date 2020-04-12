В США на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба, 6 человек погибли

В американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба.
Как следствие, погибли шесть человек, среди жертв есть несовершеннолетние.
Всех пострадавших доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь от полученных травм, которые не были опасными для жизни.
Правоохранители сообщили, что подозреваемые скрылись на белом седане. На данный момент никого не задержали.
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Стрельба произошла во время общегосударственного приказа о том, чтобы остаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.
Ранее в немецком городе Ханау одиннадцать человек погибли во время стрельбы в баре. Преступник открыл огонь в двух кальянных.