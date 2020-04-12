PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В США на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба, 6 человек погибли

В американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба.

Как следствие, погибли шесть человек, среди жертв есть несовершеннолетние.

Всех пострадавших доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь от полученных травм, которые не были опасными для жизни.

Правоохранители сообщили, что подозреваемые скрылись на белом седане. На данный момент никого не задержали.

Читайте: В США открыли стрельбу на заводе: есть погибшие

Стрельба произошла во время общегосударственного приказа о том, чтобы остаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее в немецком городе Ханау одиннадцать человек погибли во время стрельбы в баре. Преступник открыл огонь в двух кальянных.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка