Apple создаст программу для отслеживания движения людей

Американская корпорация Apple запускает программу, которая будет отслеживать движение людей, чем поможет правительствам бороться с пандемией Covid-19.
Ее разработают на основе картографического сервиса Apple Maps.
Об этом говорится в заявлении компании.
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Программа будет показывать изменение количества людей, которые ездят, гуляют или пользуются общественным транспортом.
Компания опровергла слухи о том, что программа будет вести историю того, где был пользователь: карты не будут связывать данные с Apple ID.
За время пандемии коронавируса корпорация Apple выделила 20 млн защитных масок для медицинских работников.
Напомним, также в Apple выпустили приложение для проверки симптомов коронавируса. Приложение и веб-сайт содержат анкету и информацию о Covid-19.
Источник: Apple