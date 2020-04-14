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Apple создаст программу для отслеживания движения людей

Американская корпорация Apple запускает программу, которая будет отслеживать движение людей, чем поможет правительствам бороться с пандемией Covid-19.

Ее разработают на основе картографического сервиса Apple Maps.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Программа будет показывать изменение количества людей, которые ездят, гуляют или пользуются общественным транспортом.

Компания опровергла слухи о том, что программа будет вести историю того, где был пользователь: карты не будут связывать данные с Apple ID.

За время пандемии коронавируса корпорация Apple выделила 20 млн защитных масок для медицинских работников.

Напомним, также в Apple выпустили приложение для проверки симптомов коронавируса. Приложение и веб-сайт содержат анкету и информацию о Covid-19.

Источник: Apple

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