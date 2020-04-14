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Apple створить програму для відстеження руху людей

Американська корпорація Apple запускає програму, яка відстежуватиме рух людей, що допоможе урядам боротися з пандемією Covid-19.

Її розроблять на основі картографічного сервісу Apple Maps.

Про це йдеться у заяві компанії.

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Програма показуватиме зміну кількості людей, які їздять, гуляють чи користуються громадським транспортом.

Компанія спростувала чутки про те, що програма вестиме історію того, де був користувач: карти не зв’язуватимуть дані з Apple ID.

За час пандемії коронавірусу корпорація Apple виділила 20 млн захисних масок для медичних працівників.

Нагадаємо, також у Apple випустили додаток для перевірки симптомів коронавірусу. Додаток і веб-сайт містять анкету та інформацію про Covid-19.

Джерело: Apple

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