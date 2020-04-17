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Факты / Мир

В Нигерии за нарушение карантина убили 18 граждан

В Нигерии силы безопасности убили по меньшей мере 18 граждан за нарушение комендантского часа, внедренной для сдерживания пандемии коронавируса.

Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране — по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.

На нарушения прав человека со стороны силовиков поступило 105 жалоб из 24 штатов.

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Правозащитники жалуются на злоупотребления полномочиями и жестокое отношение к гражданам, тогда как полиция заявляет, что контролирует ограничительные меры “профессионально и в соответствии с международными стандартами”.

Нигерия ввели комендантский час в нескольких штатах страны, в других регионах действуют частичные ограничения. Всего в стране зафиксировано 442 случая коронавируса.

Напомним, в Пакистане полиция жестко разогнала митинг врачей, протестовали из-за отсутствия защитных средств для лечения больных Covid-19.

Источник: Aljazeera

Фото: Dreamstime

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