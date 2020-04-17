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Факти / Світ

У Нігерії за порушення карантину вбили 18 громадян

У Нігерії сили безпеки вбили щонайменше 18 громадян за порушення комендантської години, впровадженої для стримання пандемії коронавірусу.

Ця цифра більша, ніж кількість смертей від інфекції в державі – станом на ранок 17 квітня було зафіксовано 13 летальних випадків Covid-19.

На порушення прав людини з боку силовиків надійшло 105 скарг із 24 штатів.

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Правозахисники скаржаться на зловживання повноваженнями та нелюдське ставлення до громадян, тоді як поліція заявляє, що контролює обмежувальні заходи “професійно та відповідно до міжнародних стандартів”.

Нігерія ввела комендантську годину у декількох штатах країни, в інших регіонах діють часткові обмеження. Загалом у країні зафіксовано 442 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, у Пакистані поліція жорстко розігнала мітинг лікарів, що протестували через відсутність захисних засобів для лікування хворих Covid-19.

Джерело: Aljazeera

Фото: Dreamstime

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