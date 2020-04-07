В Пакистане арестовали более 60 врачей, которые требовали выдать маски и перчатки

6 апреля в Пакистане медики из Ассоциации молодых врачей вышли на протест из-за отсутствия наборов средств индивидуальной защиты против Covid-19 для медицинских работников.

Власти города Квета, где проходила акция, приказали полиции разогнать протестующих. Было задержано почти 100 медиков: по информации представителей АМЛ, большинство из них остаются в полицейских участках.

— Меня вчера задержали. Я все еще нахожусь в полиции, — сообщил доктор Рахим Хан Бабар Аль.

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Во вторник, 7 апреля переговоры между врачами и чиновниками провинции провалились, поскольку врачи принципиально требовали сурового наказания для тех, кто был причастен к их избиению.

— Они дали приказ о нашем освобождении, но мы отказались выходить, потому что никаких шагов сделано не было. Врачи вышли с просьбой о средствах защиты, а вы избили их и посадили в тюрьму. Что это за закон?

Квета — столица Белуджистана, крупнейшей, но самой бедной провинции Пакистана.

Врачи убеждены, что недостаточная подготовленность власти привела к опасным условиям для медицинских работников в крупных больницах.

В сети распространяется хештег #ProtectDoctorsOfBalochishtan: пользователи публикуют фото и видео с жестоким обращением полиции во время разгона акции.

Real is so rare these days..

Power changes everything till it is difficult to say who are the heroes and who the vilains… #ProtectDoctorsOfBalochishtan pic.twitter.com/tleASv1nIR — Ghulam Nabi (@GhulamN007) April 6, 2020

بہت افسوس ہوا کہ #بلوچستان کے قابل احترام #ڈاکٹر صاحبان نے کل رات تھانہ میں بے سروسامانی کے عالم میں گذارا — اور تاحال تھانوں میں بند ہیں صوبے میں حکمرانی اپنے انتہا کو پنچ چکی ہے-معاشرتی #افراتفری ہر طرف نمایاں ہے- عوام کا حکومت و اداروں پر سے اعتماد ختم ہوتا ہو نظر آرہا ہے- pic.twitter.com/5r8j5G0yAv — Sana Ullah BALOCH, MPA (@Senator_Baloch) April 7, 2020

Doctors in Doctors in

Others countries. Pakistan#ProtectDoctorsOfBalochishtan

pic.twitter.com/MDzIh7b9jS — ismail kakarazda (@IsmailKakar6) April 6, 2020

За последнюю неделю количество случаев коронавируса в Пакистане начало резко расти. По состоянию на утро 7 февраля в стране было зарегистрировано 4 004 случая Covid-19.

Напомним, Факты ICTV ежедневно публикуют онлайн-карту распространения коронавируса по миру.

Источник: Aljazeera