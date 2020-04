В Пакистане арестовали более 60 врачей, которые требовали выдать маски и перчатки

6 апреля в Пакистане медики из Ассоциации молодых врачей вышли на протест из-за отсутствия наборов средств индивидуальной защиты против Covid-19 для медицинских работников.

Власти города Квета, где проходила акция, приказали полиции разогнать протестующих. Было задержано почти 100 медиков: по информации представителей АМЛ, большинство из них остаются в полицейских участках.

Читайте: Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов от Covid-19

Во вторник, 7 апреля переговоры между врачами и чиновниками провинции провалились, поскольку врачи принципиально требовали сурового наказания для тех, кто был причастен к их избиению.

Квета — столица Белуджистана, крупнейшей, но самой бедной провинции Пакистана.

Врачи убеждены, что недостаточная подготовленность власти привела к опасным условиям для медицинских работников в крупных больницах.

В сети распространяется хештег #ProtectDoctorsOfBalochishtan: пользователи публикуют фото и видео с жестоким обращением полиции во время разгона акции.

Real is so rare these days..

Power changes everything till it is difficult to say who are the heroes and who the vilains… #ProtectDoctorsOfBalochishtan pic.twitter.com/tleASv1nIR

— Ghulam Nabi (@GhulamN007) April 6, 2020