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Факты / Мир

У берегов Японии произошло мощное землетрясение

У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Об этом свидетельствуют данные Геологичной службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (22.39 по киевскому времени).

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Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения. Они были недалеко от сел Великие Лазы, Холмцы, Цыгановцы, Подгорб и Глубокое Ужгородского района.

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