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Факти / Світ

Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бали.

Про це свідчать дані Геологічної службу США (USGS).

Землетрус було зафіксовано о 20.39 за часом UTC (22.39 за київським часом).

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Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато, розташованого на острові Хонсю. Вогнище залягало на глибині 41,7 кілометра.

Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Раніше у Закарпатській області зафіксували два землетруси. Вони були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке Ужгородського району.

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