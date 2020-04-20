Президент Бразилии вышел на акцию против карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Всего в акции участвовали около 600 человек.

Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару.

Читайте: В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от Covid-19

Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус небольшим гриппом, а борьбу с распространением коронавируса истерией.

К слову, Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тыс. человек.