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Президент Бразилии вышел на акцию против карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Всего в акции участвовали около 600 человек.

Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару.

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Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус небольшим гриппом, а борьбу с распространением коронавируса истерией.

К слову, Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тыс. человек.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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