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Президент Бразилії вийшов на акцію проти карантину

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь в демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус.

Всього в акції брали участь близько 600 осіб.

Учасники акції зажадали закриття парламенту і виступу армії на боці Болсонару.

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Президент на акції виступив з промовою, яку змушений був кілька разів переривати через кашель.

Парламент і глави регіонів в Бразилії ввели заборону на вихід з дому через епідемію коронавірусу. Болсонару критикує ці заходи, називає вірус невеликим грипом, а боротьбу з поширенням коронавірусу істерією.

До слова, Бразилія займає перше місце серед країн Латинської Америки за кількістю заражених на коронавірус. Інфіковані в країні більше 38 тис. осіб.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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