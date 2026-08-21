Россия атаковала Украину 135 дронами: сколько целей уничтожила ПВО
- Россия запустила по Украине 135 дронов.
- 27 ударных дронов попали в 16 локаций.
- В небе остаются несколько враждебных БПЛА.
В ночь на 21 августа (с 18:00 20 августа) российские оккупанты запустили по Украине 135 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов по Украине
Враг запускал дроны из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированных территорий Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 21 августа силы противовоздушной обороны сбили и подавили 107 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке Украины.
В то же время 27 ударных БпЛА попали на 16 локациях, падение обломков сбитых дронов зафиксировали на трех локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушные силы ВСУ