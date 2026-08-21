В ночь на 21 августа (с 18:00 20 августа) российские оккупанты запустили по Украине 135 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов по Украине

Враг запускал дроны из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированных территорий Донецка и Крыма.

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Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 21 августа силы противовоздушной обороны сбили и подавили 107 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке Украины.

В то же время 27 ударных БпЛА попали на 16 локациях, падение обломков сбитых дронов зафиксировали на трех локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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