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Факты / Мир

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за пандемии коронавируса

Миссури стал первым штатом США, который подал в суд на власти Китая из-за возникновения пандемии коронавируса.

По словам генерального прокурора штата Эрика Шмитта, Пекин “врал” миру о коронавирусе и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

— В Миссури последствия вируса очень реальные — тысячи зараженных, многие погибли, — сказал Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.

Иск адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряде министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

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По словам прокурора, китайские власти вводили общественность в заблуждение, скрывали важную информацию и отрицали факты заражения от человека к человеку.

— Эту эпидемию вполне можно было предотвратить, — заявил Шмитт.

Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса.

Источник: Deutsche Welle

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