Путин, Сталин и аннексия Крыма — мозаики в главном храме Вооруженных сил России

Мозаиками коммунистического диктатора Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина украшают главный храм вооруженных сил России.
Строительство сооружения заканчивается в Подмосковье и оно должно открыться 9 мая.
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На мозаике с Путиным также изображены: министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель Совета РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, директор ФСБ РФ Александр Бортников и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
На еще одной мозаике покажут парад Победы 1945 года с портретом Иосифа Сталина.
Еще одна мозаика посвящена аннескии Крыма Россией в 2014 году.
Как писали Факты ICTV, в России отменили парад на День Победы 9 мая. Мероприятия отменено в связи с пандемией коронавируса.
Источник: МБХ медиа