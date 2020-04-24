Путин, Сталин и аннексия Крыма — мозаики в главном храме Вооруженных сил России

Мозаиками коммунистического диктатора Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина украшают главный храм вооруженных сил России.

Строительство сооружения заканчивается в Подмосковье и оно должно открыться 9 мая.

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На мозаике с Путиным также изображены: министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель Совета РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, директор ФСБ РФ Александр Бортников и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

На еще одной мозаике покажут парад Победы 1945 года с портретом Иосифа Сталина.

Еще одна мозаика посвящена аннескии Крыма Россией в 2014 году.

Как писали Факты ICTV, в России отменили парад на День Победы 9 мая. Мероприятия отменено в связи с пандемией коронавируса.

Источник: МБХ медиа