Путін, Сталін та анексія Криму – мозаїки в головному храмі Збройних сил Росії

Мозаїками комуністичного диктатора Йосипа Сталіна та президента РФ Володимира Путіна оздоблюють головний храм збройних сил Росії.

Будівництво споруди закінчується в Підмосков’ї і вона має відкритися 9 травня.

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На мозаїці з Путіним також зображені: міністр оборони РФ Сергій Шойгу, голова Ради РФ Валентина Матвієнко, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

На ще одній мозаїці покажуть парад Перемоги 1945 року з портретом Йосипа Сталіна.

Ще одна мозаїка присвячена анексії Криму Росією в 2014 році.

Як писали Факти ICTV, у Росії скасували парад на День Перемоги 9 травня. Захід скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: МБХ медиа