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Факты / Мир

Ким Чен Ын впал в вегетативное состояние — СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после операции на сердце, сообщают японские СМИ.

Сообщения о том, что Ким Чен Ын имеет серьезные проблемы со здоровьем появляются уже продолжительное время, но официальных подтверждений этой информации нет.

В этот раз японские СМИ утверждают, что Ким находится в вегетативном состоянии.

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Журналисты процитировали неназванного члена медицинской команды Ким Чен Ына, который рассказал, что вождь оказался в вегетативном состоянии из-за действий хирурга, который делал ему операцию. Тот якобы сильно нервничал, что привело к негативным задержкам.

Напомним, 15 апреля Ким Чен Ын пропустил государственные празднования по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена.

Источник: Foxnews

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